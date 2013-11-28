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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 вер, 2022 12:53
Додано: Сер 07 вер, 2022 13:18
bavl
Какой гордый птицА:
Додано: Сер 07 вер, 2022 15:47
Лед тронулся, господа присяжные заседатели...
Нафта сорту брент зараз 89,6 ... далі буде
Додано: Сер 07 вер, 2022 16:04
Для початку варто повторити початок 21 року
а далі .. буде далі
Додано: Сер 07 вер, 2022 21:55
Re: Ідеї: портфель
88
криза везде
Додано: Вів 13 вер, 2022 10:43
УБ
Уважаемые, подскажите, как сейчас торговать на убиенной, хто дает доступ!?
Додано: Вів 13 вер, 2022 10:52
yumar
наразі лише Фрідом Фінанс (Україна) і їх онлайн площадка Трейдернет
ще можна через Універ, але там все вручну... (кам'яний вік..)
Додано: Сер 14 вер, 2022 15:15
mhpc
Однак, добридень:
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