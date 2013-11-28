Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 07 вер, 2022 12:53
Yuri_Z
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Додано: Сер 07 вер, 2022 13:18
Yuri_Z
Повідомлень: 440
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Подякували: 78 раз.
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Додано: Сер 07 вер, 2022 15:47
Лед тронулся, господа присяжные заседатели...
Нафта сорту брент зараз 89,6 ... далі буде
Yuri_Z
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Додано: Сер 07 вер, 2022 16:04
Для початку варто повторити початок 21 року
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/oil/brent/
а далі .. буде далі
greenozon
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Додано: Сер 07 вер, 2022 21:55
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криза везде
nekefer
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Додано: Вів 13 вер, 2022 10:43
Уважаемые, подскажите, как сейчас торговать на убиенной, хто дает доступ!?
yumar
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Додано: Вів 13 вер, 2022 10:52
yumar
наразі лише Фрідом Фінанс (Україна) і їх онлайн площадка Трейдернет
https://tradernet.ua/terminal
ще можна через Універ, але там все вручну... (кам'яний вік..)
greenozon
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Додано: Сер 14 вер, 2022 15:15
Yuri_Z
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Додано: Чет 15 вер, 2022 05:24
Похоже уже есть прецеденты..
https://reyestr.court.gov.ua/Review/105724348
про стягнення грошових коштів, як не виплачених в строк дивідендів за 2018 рік на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", оформленого протоколом № 31 від 18.05.2021
... ВИРІШИВ: 1. Позов задовольнити повністю. 2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КІНТО САТЕЛІТ" суму заборгованості з виплати дивідендів за 2018 рік ...
user412
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