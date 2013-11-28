Ідеї: портфель

про стягнення грошових коштів, як не виплачених в строк дивідендів за 2018 рік на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта", оформленого протоколом № 31 від 18.05.2021 ... ВИРІШИВ: 1. Позов задовольнити повністю. 2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Укрнафта" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "КІНТО САТЕЛІТ" суму заборгованості з виплати дивідендів за 2018 рік ...
повернення ПАТ «НДУ» 23.12.2021, 29.12.2021, 11.02.2022 коштів, що переказувались Відповідачем траншами (30072756,24 грн та 12408534,08 грн) для виплати окремим групам акціонерів в розрізі окремих депозитарних установ
Оказывается, еще и 11 февраля завернули дивиденды. Получается, что перечисляли 2,2% акционеров