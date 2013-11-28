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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2505250625072508

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:16

  San написав:Вот гниды в НДУ

повернення ПАТ «НДУ» 23.12.2021, 29.12.2021, 11.02.2022 коштів, що переказувались Відповідачем траншами (30072756,24 грн та 12408534,08 грн) для виплати окремим групам акціонерів в розрізі окремих депозитарних установ

Оказывается, еще и 11 февраля завернули дивиденды. Получается, что перечисляли 2,2% акционеров


Вони три рази перераховували , а Нду три рази повертав .
Зверталися до Нкцпфр , вони сказали «що треба платити одночасно всім» тіпа захистили міноритаріїв 😂😡😡😡😡
Формально вони праві, але ситуація в Укрнафті нестандартна , і для того комісія і є щоб таки проблеми розрулювати !!! Но вони просто підараси !!! Правління унаф підараси в квадраті , а Нду мініпідараси
reestr
 
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