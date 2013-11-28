Ідеї: портфель

San написав:Вот гниды в НДУповернення ПАТ «НДУ» 23.12.2021, 29.12.2021, 11.02.2022 коштів, що переказувались Відповідачем траншами (30072756,24 грн та 12408534,08 грн) для виплати окремим групам акціонерів в розрізі окремих депозитарних установ
Оказывается, еще и 11 февраля завернули дивиденды. Получается, что перечисляли 2,2% акционеров
Вони три рази перераховували , а Нду три рази повертав .
Зверталися до Нкцпфр , вони сказали «що треба платити одночасно всім» тіпа захистили міноритаріїв 😂😡😡😡😡
Формально вони праві, але ситуація в Укрнафті нестандартна , і для того комісія і є щоб таки проблеми розрулювати !!! Но вони просто підараси !!! Правління унаф підараси в квадраті , а Нду мініпідараси