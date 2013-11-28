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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2505250625072508

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 08:16

  San написав:Вот гниды в НДУ

повернення ПАТ «НДУ» 23.12.2021, 29.12.2021, 11.02.2022 коштів, що переказувались Відповідачем траншами (30072756,24 грн та 12408534,08 грн) для виплати окремим групам акціонерів в розрізі окремих депозитарних установ

Оказывается, еще и 11 февраля завернули дивиденды. Получается, что перечисляли 2,2% акционеров


Вони три рази перераховували , а Нду три рази повертав .
Зверталися до Нкцпфр , вони сказали «що треба платити одночасно всім» тіпа захистили міноритаріїв 😂😡😡😡😡
Формально вони праві, але ситуація в Укрнафті нестандартна , і для того комісія і є щоб таки проблеми розрулювати !!! Но вони просто підараси !!! Правління унаф підараси в квадраті , а Нду мініпідараси
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:46

reestr

та витрати на професійну правничу допомогу в сумі 14 500 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) грн 00 коп.


я минулого разу витрати на юриста нікуди не додавав бо вони там були не дуже великі (допомога скласти іск, до суду я сам їздив). отримав дивіденди через виконавчу службу

то ж можна знайти юриста у Києві та повісити витрати на Укрнафту раз вони такі муд..ки? можливо в когось є контакти або планує звертатися по допомогу? напишіть будь ласка у приватні повідомлення
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:55

там есть другое августовское решение в реестре https://reyestr.court.gov.ua/Review/106006430 , где позивач истребовал дивиденды за 2007,10-14,18 гг :) и выиграл. Это для тех, кто пропустил прошлые дивиденды

p.s. услуги адвоката точно можно добавить в сумму иска.
San
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:02

San так, я сам не з Київа тож їздити не дуже зручно, а зараз так взагалі не до того... але якщо є юрист котрий хоче трохи отримати грошей, то я готовий подавати позов. Шаблон в принципі є, але сам їздити зараз не готовий. Потрібен хтось з мешканців Києва. Підпишемо договір на послуги і додамо це до позову
Востаннє редагувалось DmitryZP в Чет 15 вер, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 18:12

  San написав:там есть другое августовское решение в реестре https://reyestr.court.gov.ua/Review/106006430 , где позивач истребовал дивиденды за 2007,10-14,18 гг :) и выиграл. Это для тех, кто пропустил прошлые дивиденды

p.s. услуги адвоката точно можно добавить в сумму иска.


Стягнути з Публічного акціонерного товариства «УКРНАФТА» (04053, місто Київ, провулок Несторівський, будинок 3-5, код ЄДРПОУ 00135390) на користь ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) 5 786 (п`ять тисяч сімсот вісімдесят шість) грн 90 коп. - заборгованість, 2 466 (дві тисячі чотириста шістдесят шість) грн 24 коп. - 3% річних, 16 350 (шістнадцять тисяч триста п`ятдесят) грн 39 коп. - втрати від інфляції, 2 481 (дві тисячі чотириста вісімдесят одну) грн 00 коп. - судовий збір та 10 916 (десять тисяч дев`ятсот шістнадцять) грн 40 коп. - витрати на професійну правничу допомогу.


діви 5700
2500 річних та 16000 інфл
11000 юристу
і ще 10% від цього отримає виконавча служба

епік фейл
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:18

Re: Ідеї: портфель

Вот смотрю я на Ваши мытарства... Нах Вы там сидите так долго! Вечные акционеры укрнефти... Звучит гордо! Хотя прекрасно понимаю, раз залезли, выпрыгнуть уже смысла никакого.
VitaliyN
 
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  #<1 ... 2505250625072508
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