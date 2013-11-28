Ідеї: портфель

повернення ПАТ «НДУ» 23.12.2021, 29.12.2021, 11.02.2022 коштів, що переказувались Відповідачем траншами (30072756,24 грн та 12408534,08 грн) для виплати окремим групам акціонерів в розрізі окремих депозитарних установ
Оказывается, еще и 11 февраля завернули дивиденды. Получается, что перечисляли 2,2% акционеров
Вони три рази перераховували , а Нду три рази повертав . Зверталися до Нкцпфр , вони сказали «що треба платити одночасно всім» тіпа захистили міноритаріїв 😂😡😡😡😡 Формально вони праві, але ситуація в Укрнафті нестандартна , і для того комісія і є щоб таки проблеми розрулювати !!! Но вони просто підараси !!! Правління унаф підараси в квадраті , а Нду мініпідараси
San так, я сам не з Київа тож їздити не дуже зручно, а зараз так взагалі не до того... але якщо є юрист котрий хоче трохи отримати грошей, то я готовий подавати позов. Шаблон в принципі є, але сам їздити зараз не готовий. Потрібен хтось з мешканців Києва. Підпишемо договір на послуги і додамо це до позову
Востаннє редагувалось DmitryZP в Чет 15 вер, 2022 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Сам сижу чуток в КВБЗ по 16, и есть еще ФАРМ по 100, купленое в 2014 году. На этом ФСЁ! А, еще На штуку зеленки СНПО«Фрунзе» есть-можно хоронить. А ФАРМ дивидендами уже отбился! сейчас на Лондоне через фридом подгребаю нашу рябу по ниже 4-х, и Вам советую!!!. Деньги заводятся через Wise, кто не в теме. Всем желаю чтоб без гемороя! Во время войны как-то про щастье и прибыль не удобно...
DmitryZP написав:San так, я сам не з Київа тож їздити не дуже зручно, а зараз так взагалі не до того... але якщо є юрист котрий хоче трохи отримати грошей, то я готовий подавати позов. Шаблон в принципі є, але сам їздити зараз не готовий. Потрібен хтось з мешканців Києва. Підпишемо договір на послуги і додамо це до позову