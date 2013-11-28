Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 18 вер, 2022 14:12
https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kolomojskoh ... nafta.html
Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского, правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесвор заявил, что об этом "не слышал".
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Yuri_Z
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Додано: Нед 18 вер, 2022 14:29
Якщо пішла така п'янка щодо дивідендів...
А що там з дивами Центру за 2018 рік (строк виплати сплив ще 30.10.2021) - теж не виплатили? Чи я щось пропустив?
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Dimar
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