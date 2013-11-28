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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2506250725082509

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:12

UNAF

Детективы НАБУ провели обыск у Игоря Коломойского, правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Сам бизнесвор заявил, что об этом "не слышал".

https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/kolomojskoh ... nafta.html
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 14:29

CEEN

Якщо пішла така п'янка щодо дивідендів...

А що там з дивами Центру за 2018 рік (строк виплати сплив ще 30.10.2021) - теж не виплатили? Чи я щось пропустив?
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:40

Dimar вони у "будиночку"...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:46

Хлопці, подавати заявку до суду можна чи військовий стан...?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 11:56

CEEN

  Yuri_Z написав:Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили чинних та колишніх посадових осіб ПАТ "Центренерго" у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів на користь комерційної фірми, повідомила САП у "телеграм-каналі" у вівторок.
"Наразі про підозру у скоєнні зазначених злочинів повідомлено одному чинному та двом колишнім працівникам "Центренерго", а також представнику комерційної структури. Їхні дії кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 та ч.1 ст.366 КК України" ", – наголошується у повідомленні.

Як поінформували у САП, "Центренерго" у листопаді 2019 року уклало з комерційною компанією договір на постачання газу. Після цього енергогенерувальним підприємством у травні 2020 року було здійснено передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року. Однак газ було поставлено не на всю суму передоплати.

"У результаті у комерційної компанії утворилася заборгованість перед "Центренерго"", - зазначили у прокуратурі.
Крім того, працівники цієї комерційної структури для зменшення суми боргових зобов'язань перед Центренерго вступили з її посадовими особами в змову і підробили офіційні документи, збільшивши ціну вже фактично поставленого газу.
"Як наслідок таких дій сума боргових зобов'язань комерційної структури перед "Центренерго" штучно зменшилася на суму понад 8 млн грн", - констатували в САП.
Наразі триває досудове розслідування, уточнили у прокуратурі
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 15:10

Yuri_Zопять,сука, БЕНЯ!!! :lol: кто б сомневался...
VitaliyN
 
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