RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2507250825092510

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:52

Забрали Центру 15 тис. акцiй. У когось завтра будуть бабулi, а когось вітаю із цікавою покупкою. Може за півроку-рік подвоїться...
Yuri_Z
 
Повідомлень: 450
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54

до речі, може перелив був: продав сьогодні Bavl і купив сьогодні Сeen
Yuri_Z
 
Повідомлень: 450
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2507250825092510
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 92597
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4642)
22.09.2022 17:11
Ринок ОВДП (3547)
22.09.2022 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.