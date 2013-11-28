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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 вер, 2022 15:52
Забрали Центру 15 тис. акцiй. У когось завтра будуть бабулi, а когось вітаю із цікавою покупкою. Може за півроку-рік подвоїться...
Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54
до речі, може перелив був: продав сьогодні Bavl і купив сьогодні Сeen
Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13
Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:42
Re: Ідеї: портфель
куплю BAVL
по 0.2
в объеме
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