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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2507250825092510

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:52

Забрали Центру 15 тис. акцiй. У когось завтра будуть бабулi, а когось вітаю із цікавою покупкою. Може за півроку-рік подвоїться...
Yuri_Z
 
Повідомлень: 452
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54

до речі, може перелив був: продав сьогодні Bavl і купив сьогодні Сeen
Yuri_Z
 
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Подякував: 50 раз.
Подякували: 79 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13

За січень-серпень банки отримали 8,4 мільярдів чистого прибутку – порівняно з 45,6 млрд грн. чистого прибутку за січень-серпень 2021 року.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:42

Re: Ідеї: портфель

куплю BAVL
по 0.2
в объеме
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:44

схоже Американцям дістала ця срашка.
Нафта WTI вже 78,4 а нафта brent йде слідом, зараз 85,7... Далі буде
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:24

куплю БАВЛ в мега обємі по 0.1
greenozon
 
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Подякували: 1315 раз.
 
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