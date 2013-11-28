Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 22 вер, 2022 15:52
Забрали Центру 15 тис. акцiй. У когось завтра будуть бабулi, а когось вітаю із цікавою покупкою. Може за півроку-рік подвоїться...
Yuri_Z
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54
до речі, може перелив був: продав сьогодні Bavl і купив сьогодні Сeen
Yuri_Z
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Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13
За січень-серпень банки отримали 8,4 мільярдів чистого прибутку – порівняно з 45,6 млрд грн. чистого прибутку за січень-серпень 2021 року.
Yuri_Z
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:42
куплю BAVL
по 0.2 в объеме
Олежан
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:44
схоже Американцям дістала ця срашка.
Нафта WTI вже 78,4 а нафта brent йде слідом, зараз 85,7... Далі буде
Yuri_Z
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:24
куплю БАВЛ в мега обємі по 0.1
greenozon
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:11
куплю БАВЛ в мега-супер обємі по 0.05
Yuri_Z
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Додано: Пон 26 вер, 2022 17:30
ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).
http://www.ux.ua/a10822/?nt=301
Yuri_Z
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Додано: Пон 26 вер, 2022 18:04
Yuri_Z написав:
ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).
http://www.ux.ua/a10822/?nt=301
чи ця новина означає, що скоро можна буде торгувати укрфонду в додатку бонд.юа?
greenozon
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