Ідеї: портфель

ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).
ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).
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