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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2507250825092510

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:52

Забрали Центру 15 тис. акцiй. У когось завтра будуть бабулi, а когось вітаю із цікавою покупкою. Може за півроку-рік подвоїться...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54

до речі, може перелив був: продав сьогодні Bavl і купив сьогодні Сeen
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 18:13

За січень-серпень банки отримали 8,4 мільярдів чистого прибутку – порівняно з 45,6 млрд грн. чистого прибутку за січень-серпень 2021 року.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:42

Re: Ідеї: портфель

куплю BAVL
по 0.2
в объеме
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:44

схоже Американцям дістала ця срашка.
Нафта WTI вже 78,4 а нафта brent йде слідом, зараз 85,7... Далі буде
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:24

куплю БАВЛ в мега обємі по 0.1
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:11

куплю БАВЛ в мега-супер обємі по 0.05 :mrgreen:
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 17:30

ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).

http://www.ux.ua/a10822/?nt=301
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 18:04

  Yuri_Z написав:
ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).

http://www.ux.ua/a10822/?nt=301


чи ця новина означає, що скоро можна буде торгувати укрфонду в додатку бонд.юа?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 19:28

greenozon
Bond UA - це додаток, створений компанією ViaVersa у співпраці з інвестиційною компанією BTC Broker.
Якщо у вас виникли запитання щодо роботи програми, зв'яжіться з розробником програми, ViaVersa. Електронна пошта для зв'язку
info@viaversa.com
Yuri_Z
 
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