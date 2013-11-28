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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2508250925102511

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:16

  greenozon написав:
  Yuri_Z написав:
ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).

http://www.ux.ua/a10822/?nt=301


чи ця новина означає, що скоро можна буде торгувати укрфонду в додатку бонд.юа?


Теж цікаво, можливо на перспективу і так, але спочатку підключились для збільшення пропозиції облігацій для інвесторів пфтс + ux дадуть максимальні можливості по купівлі/продажу
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:33

Єдрьон батон! :)
появилась перша акція в додатку бонд.юа!
але хлопці лабають, не мають часу на перекур навіть

Народний клуб "Верес"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:37

UNAF

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов "Укрнафти" до Кабміну та скасовано постанову уряду 364 від 24 квітня 2019 року про спрямування 90% від чистого прибутку компанії на виплату дивідендів за 2018 рік.
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