Ідеї: портфель

ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).
Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов "Укрнафти" до Кабміну та скасовано постанову уряду 364 від 24 квітня 2019 року про спрямування 90% від чистого прибутку компанії на виплату дивідендів за 2018 рік.