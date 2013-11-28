Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 27 вер, 2022 09:16
greenozon написав: Yuri_Z написав:
ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).
http://www.ux.ua/a10822/?nt=301
чи ця новина означає, що скоро можна буде торгувати укрфонду в додатку бонд.юа?
Теж цікаво, можливо на перспективу і так, але спочатку підключились для збільшення пропозиції облігацій для інвесторів пфтс + ux дадуть максимальні можливості по купівлі/продажу
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Додано: Вів 27 вер, 2022 16:33
Єдрьон батон!
появилась перша акція в додатку бонд.юа!
але хлопці лабають, не мають часу на перекур навіть
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greenozon
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Додано: Вів 27 вер, 2022 21:37
Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов "Укрнафти" до Кабміну та скасовано постанову уряду 364 від 24 квітня 2019 року про спрямування 90% від чистого прибутку компанії на виплату дивідендів за 2018 рік.
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Додано: Сер 28 вер, 2022 22:07
greenozon написав:
Єдрьон батон!
появилась перша акція в додатку бонд.юа!
але хлопці лабають, не мають часу на перекур навіть
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Уже є все що доступно на ux.ua?
adj
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Додано: Пон 03 жов, 2022 18:21
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Додано: Вів 11 жов, 2022 13:45
Олежан написав:
куплю BAVL по 0.2 в объеме
https://hkar.ru/16Gxs
Налітай
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Додано: Вів 11 жов, 2022 14:29
коньюктура поменялась.
куплю по 0.15 грн в объеме
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Додано: Вів 11 жов, 2022 14:31
Tatm бадьоренько ловлять у районі 2...
Yuri_Z
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