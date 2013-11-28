Ідеї: портфель

ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).
Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов "Укрнафти" до Кабміну та скасовано постанову уряду 364 від 24 квітня 2019 року про спрямування 90% від чистого прибутку компанії на виплату дивідендів за 2018 рік.
Министерство финансов на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшихся 11 октября, смогло привлечь в госбюджет 3,6 миллиарда гривен, почти вся эта сумма поступила от продажи ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Как свидетельствуют данные Минфина, в то же время поступления от размещения номинированных в гривне ОВГЗ упали до 11,8 миллиона гривен. Это наименьшая сумма с начала полномасштабной войны — меньше удалось привлечь только 4 октября (44,53 млн грн) и 6 сентября (47,35 млн грн). Несмотря на падение спроса на ОВГЗ в гривне, ставки по ценным бумагам остались неизменными.
В частности, от продажи шестимесячных облигаций под 12% годовых удалось привлечь 6,46 млн грн, а от размещения годовых ОВГЗ под 14% годовых — всего 0,37 млн грн. От продажи полуторагодичных облигаций под 16% годовых поступило 4,97 млн грн. В то же время Минфин разместил номинированные в долларах США шестимесячные облигации на $98,18 млн. под 4,25% годовых.
Как сообщалось, по состоянию на 5 октября с начала полномасштабной войны Национальный банк выкупил ОВГЗ (то есть обеспечил эмиссионную поддержку госбюджету) на 315 млрд грн, в то время как на ОВГЗ-аукционах Минфину удалось разместить эти госбумаги среди других инвесторов всего на 145,3 млрд грн. Нацбанк неоднократно отмечал необходимость повышения доходности по гривневым облигациям Министерства финансов с целью увеличить объемы рыночных заимствований, что позволит уменьшить объемы покупки военных ОВГЗ за счет эмиссии гривны. Однако Министерство финансов отказывается существенно повышать ставки по ОВГЗ.
29.09.2022 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Антимонопольного комітету України (АМКУ) та залишив без змін рішення Госпсуду м.Києва від 13.01.2022 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 21.06.2022 (у справі №910/12600/21), якими було задоволено позов "Центренерго" і скасовано штраф на 205,8 млн грн, накладений рішенням АМКУ №236-р від 29.04.2021.