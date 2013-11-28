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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2509251025112512>

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 09:16

  greenozon написав:
  Yuri_Z написав:
ТОВ "БТС Брокер" — став третім учасником фондового ринку, який інтегрувався до біржових торгів через протокол FIX (Financial Information eXchange). Раніше інтеграцію через FIX реалізували Фрідом Фінанс Україна (платформа TraderNet) і Універсал Банк (фінтех-додаток Monobank).

http://www.ux.ua/a10822/?nt=301


чи ця новина означає, що скоро можна буде торгувати укрфонду в додатку бонд.юа?


Теж цікаво, можливо на перспективу і так, але спочатку підключились для збільшення пропозиції облігацій для інвесторів пфтс + ux дадуть максимальні можливості по купівлі/продажу
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 16:33

Єдрьон батон! :)
появилась перша акція в додатку бонд.юа!
але хлопці лабають, не мають часу на перекур навіть

Народний клуб "Верес"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 вер, 2022 21:37

UNAF

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Кабміну та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, якими було задоволено позов "Укрнафти" до Кабміну та скасовано постанову уряду 364 від 24 квітня 2019 року про спрямування 90% від чистого прибутку компанії на виплату дивідендів за 2018 рік.
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 22:07

  greenozon написав:Єдрьон батон! :)
появилась перша акція в додатку бонд.юа!
але хлопці лабають, не мають часу на перекур навіть

Народний клуб "Верес"

Уже є все що доступно на ux.ua?
adj
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 18:21

https://www.netflix.com/watch/81453120? ... C%2C%2C%2C
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 13:45

  Олежан написав:куплю BAVL по 0.2 в объеме

https://hkar.ru/16Gxs
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 14:29

  Yuri_Z написав:
  Олежан написав:куплю BAVL по 0.2 в объеме

https://hkar.ru/16Gxs
Налітай 8)


коньюктура поменялась.
куплю по 0.15 грн в объеме
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 14:31

Ідеї: портфель

Tatm бадьоренько ловлять у районі 2...
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 22:46

ОВГЗ

Министерство финансов на аукционах по продаже военных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), состоявшихся 11 октября, смогло привлечь в госбюджет 3,6 миллиарда гривен, почти вся эта сумма поступила от продажи ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.
Как свидетельствуют данные Минфина, в то же время поступления от размещения номинированных в гривне ОВГЗ упали до 11,8 миллиона гривен. Это наименьшая сумма с начала полномасштабной войны — меньше удалось привлечь только 4 октября (44,53 млн грн) и 6 сентября (47,35 млн грн).
Несмотря на падение спроса на ОВГЗ в гривне, ставки по ценным бумагам остались неизменными.

В частности, от продажи шестимесячных облигаций под 12% годовых удалось привлечь 6,46 млн грн, а от размещения годовых ОВГЗ под 14% годовых — всего 0,37 млн ​​грн.
От продажи полуторагодичных облигаций под 16% годовых поступило 4,97 млн ​​грн.
В то же время Минфин разместил номинированные в долларах США шестимесячные облигации на $98,18 млн. под 4,25% годовых.

Как сообщалось, по состоянию на 5 октября с начала полномасштабной войны Национальный банк выкупил ОВГЗ (то есть обеспечил эмиссионную поддержку госбюджету) на 315 млрд грн, в то время как на ОВГЗ-аукционах Минфину удалось разместить эти госбумаги среди других инвесторов всего на 145,3 млрд грн.
Нацбанк неоднократно отмечал необходимость повышения доходности по гривневым облигациям Министерства финансов с целью увеличить объемы рыночных заимствований, что позволит уменьшить объемы покупки военных ОВГЗ за счет эмиссии гривны. Однако Министерство финансов отказывается существенно повышать ставки по ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 23:04

29.09.2022 Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Антимонопольного комітету України (АМКУ) та залишив без змін рішення Госпсуду м.Києва від 13.01.2022 і постанову Північного апеляційного госпсуду від 21.06.2022 (у справі №910/12600/21), якими було задоволено позов "Центренерго" і скасовано штраф на 205,8 млн грн, накладений рішенням АМКУ №236-р від 29.04.2021.

https://финбаланс.ком.юа/news/verkhovn ... 06-mln-hrn
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