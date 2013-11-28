Ідеї: портфель

Готовність "Центренерго" до зими викликає сумну посмішку, вся надія на ДТЕК, – Харченко
рука-дупа
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 жов, 2022 23:09
рука-дупа
Додано: Сер 12 жов, 2022 05:53
остаюсь при прежнем мнении - 5 копеек
Додано: Сер 12 жов, 2022 12:35
*День захисників і захисниць України
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