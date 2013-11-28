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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2509251025112512

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 23:09

Готовність "Центренерго" до зими викликає сумну посмішку, вся надія на ДТЕК, – Харченко

рука-дупа
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 05:53

  Олежан написав:
  Yuri_Z написав:
  Олежан написав:куплю BAVL по 0.2 в объеме

https://hkar.ru/16Gxs
Налітай 8)


коньюктура поменялась.
куплю по 0.15 грн в объеме

остаюсь при прежнем мнении - 5 копеек :wink:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:35

Рішенням Біржової ради встановлено, що 14 жовтня* 2022 року – повний торговельний день.

*День захисників і захисниць України
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:24

Bavl у моменті сьогодні мінус 8%. З'явився серйозний покупець на 0,174

За індексом друге дно. Утримаємо чи ні...?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:45

як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:23

  greenozon написав:як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...

отсутствие дивидендов
кому он нужен без дивов?
Олежан
 
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