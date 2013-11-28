Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 жов, 2022 23:09
Готовність "Центренерго" до зими викликає сумну посмішку, вся надія на ДТЕК, – Харченко
рука-дупа
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 жов, 2022 05:53
Олежан написав:
коньюктура поменялась.
куплю по 0.15 грн в объеме
остаюсь при прежнем мнении - 5 копеек
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nekefer
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:35
*День захисників і захисниць України
Рішенням Біржової ради встановлено, що 14 жовтня* 2022 року – повний торговельний день.
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:24
Bavl у моменті сьогодні мінус 8%. З'явився серйозний покупець на 0,174
За індексом друге дно. Утримаємо чи ні...?
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:45
як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...
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greenozon
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:23
greenozon написав:
як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...
отсутствие дивидендов
кому он нужен без дивов?
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Олежан
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Ірина_
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