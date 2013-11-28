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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2509251025112512

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 11 жов, 2022 23:09

Готовність "Центренерго" до зими викликає сумну посмішку, вся надія на ДТЕК, – Харченко

рука-дупа
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 05:53

  Олежан написав:
  Yuri_Z написав:
  Олежан написав:куплю BAVL по 0.2 в объеме

https://hkar.ru/16Gxs
Налітай 8)


коньюктура поменялась.
куплю по 0.15 грн в объеме

остаюсь при прежнем мнении - 5 копеек :wink:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 12:35

Рішенням Біржової ради встановлено, що 14 жовтня* 2022 року – повний торговельний день.

*День захисників і захисниць України
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:24

Bavl у моменті сьогодні мінус 8%. З'явився серйозний покупець на 0,174

За індексом друге дно. Утримаємо чи ні...?
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 15:45

як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 16:23

  greenozon написав:як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...

отсутствие дивидендов
кому он нужен без дивов?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 жов, 2022 19:12

Поки в країні будуть такі блазні та такий цирк, то справ тут не буде.
Наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про завдання збитків на 13 мільярдів гривень "Укрнафти", у якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні.

Зокрема, для колишнього комерційного директора "Укрнафти" Олексія Куща, який у 2015 році виконував обов’язки голови правління підприємства, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у 40 млн грн, хоча прокурори просили для нього арешт із заставою у 100 млн грн.
Крім того, у судовому реєстрі містяться ухвали щодо обрання запобіжних заходів ще трьом фігурантам справи:
колишній начальниці відділу контролю за обліком та постачанням нафти ПАТ "Укрнафта" обрано заставу у ромірі 1,5 млн грн (слідство просило 50 млн);
начальниці відділу продажу нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" – заставу у 744 тис. грн (слідство просило 50 млн);
ексдиректору ТОВ "Гарант-УТН" – заставу у 5 млн грн (слідство просило тримання під вартою або 50 млн грн застави).
Yuri_Z
 
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