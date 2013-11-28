Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 11 жов, 2022 23:09
Готовність "Центренерго" до зими викликає сумну посмішку, вся надія на ДТЕК, – Харченко
рука-дупа
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 жов, 2022 05:53
Олежан написав:
коньюктура поменялась.
куплю по 0.15 грн в объеме
остаюсь при прежнем мнении - 5 копеек
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nekefer
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Додано: Сер 12 жов, 2022 12:35
*День захисників і захисниць України
Рішенням Біржової ради встановлено, що 14 жовтня* 2022 року – повний торговельний день.
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:24
Bavl у моменті сьогодні мінус 8%. З'явився серйозний покупець на 0,174
За індексом друге дно. Утримаємо чи ні...?
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 жов, 2022 15:45
як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...
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greenozon
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Додано: Сер 12 жов, 2022 16:23
greenozon написав:
як гадаєте, що таке сталось, що BAVL так просідає...
отсутствие дивидендов
кому он нужен без дивов?
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Олежан
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Додано: Сер 12 жов, 2022 19:12
Поки в країні будуть такі блазні та такий цирк, то справ тут не буде.
Наприкінці вересня Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжні заходи фігурантам справи про завдання збитків на 13 мільярдів гривень "Укрнафти", у якій допитували Ігоря Коломойського і проводили обшуки у його помешканні.
Зокрема, для колишнього комерційного директора "Укрнафти" Олексія Куща, який у 2015 році виконував обов’язки голови правління підприємства, ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді застави у 40 млн грн, хоча прокурори просили для нього арешт із заставою у 100 млн грн.
Крім того, у судовому реєстрі містяться ухвали щодо обрання запобіжних заходів ще трьом фігурантам справи:
колишній начальниці відділу контролю за обліком та постачанням нафти ПАТ "Укрнафта" обрано заставу у ромірі 1,5 млн грн (слідство просило 50 млн);
начальниці відділу продажу нафти і нафтопродуктів ПАТ "Укрнафта" – заставу у 744 тис. грн (слідство просило 50 млн);
ексдиректору ТОВ "Гарант-УТН" – заставу у 5 млн грн (слідство просило тримання під вартою або 50 млн грн застави).
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Yuri_Z
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Додано: Сер 12 жов, 2022 19:24
Як може одна людина (і її посіпаки) так довго і так сильно грабувати цілу країну???
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greenozon
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