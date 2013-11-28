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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2510251125122513

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:44

Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:20

За восемь месяцев 2022 года украинские банки получили прибыли на 7,9 млрд грн, что в 5 раз меньше, чем за соответствующий период годом ранее. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными “Опендатабот”.
Отмечается, что 42 банка за указанный период получили прибыль в 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточными являются 38% учреждений.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 469
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2510251125122513
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