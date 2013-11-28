Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 18 жов, 2022 18:44
Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.
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Yuri_Z
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Додано: Сер 19 жов, 2022 10:20
За восемь месяцев 2022 года украинские банки получили прибыли на 7,9 млрд грн, что в 5 раз меньше, чем за соответствующий период годом ранее. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными “Опендатабот”.
Отмечается, что 42 банка за указанный период получили прибыль в 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточными являются 38% учреждений.
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Yuri_Z
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Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:42
Dear Client,
Considering international sanctions and regulations, we must implement further restrictions for some clients. In order for us to continue to serve your account, please provide a Proof of Residence document (e.g., utility bill or bank statement) that confirms that you are not a resident of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson or Zaporizhia Areas.
отакої....
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