RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2511251225132514>

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 18 жов, 2022 18:44

Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 473
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 жов, 2022 10:20

За восемь месяцев 2022 года украинские банки получили прибыли на 7,9 млрд грн, что в 5 раз меньше, чем за соответствующий период годом ранее. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными “Опендатабот”.
Отмечается, что 42 банка за указанный период получили прибыль в 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточными являются 38% учреждений.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 473
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 19:42

exante

Dear Client,

Considering international sanctions and regulations, we must implement further restrictions for some clients. In order for us to continue to serve your account, please provide a Proof of Residence document (e.g., utility bill or bank statement) that confirms that you are not a resident of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson or Zaporizhia Areas.


отакої....
DmitryZP
 
Повідомлень: 4128
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 693 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:59

  DmitryZP написав:
Dear Client,

Considering international sanctions and regulations, we must implement further restrictions for some clients. In order for us to continue to serve your account, please provide a Proof of Residence document (e.g., utility bill or bank statement) that confirms that you are not a resident of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson or Zaporizhia Areas.


отакої....


WTF взагалі берега попутали?.. :evil: :evil:
greenozon
 
Повідомлень: 14336
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 жов, 2022 22:03

  DmitryZP написав:
Dear Client,

Considering international sanctions and regulations, we must implement further restrictions for some clients. In order for us to continue to serve your account, please provide a Proof of Residence document (e.g., utility bill or bank statement) that confirms that you are not a resident of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson or Zaporizhia Areas.


отакої....

а что против резидентов Запорожской области уже есть какие-то санкции? ИБ вроде ничо такого
накатайте кляузу в https://www.cysec.gov.cy/
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 24.10.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:54

Мотор-Січ обмоскалилась начисто

https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/24/7373191/
greenozon
 
Повідомлень: 14336
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Вів 25 жов, 2022 23:02

Ceen

21.09.2022 Госпсуд м. Києва задовольнив позов "Центренерго" до держпідприємства "Енергоринок" (у справі №910/3012/20) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,74 млрд грн заборгованості за продану електроенергію (в 2015, 2017, 2019 роках).

https://финбаланс.ком.юа/news/sud-vizn ... 4-mlrd-hrn
Yuri_Z
 
Повідомлень: 473
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 13:59

ОТП Банк за січень-вересень звітує про збиток 16,7 млн грн.
ПУМБ за січень-вересень декларує прибуток 48 млн грн.
Ощадбанк за січень-вересень декларує прибуток 2,71 млрд грн.
Укрсиббанк за січень-вересень декларує прибуток 2,1 млрд грн.

Райффайзен Банк за січень-серпень декларує прибуток 1,87 млрд грн (за цей же період минулого року - 3,23 млрд грн).
Прибуток банку за серпень становив 268 млн грн, за липень - 976,5 млн грн, за перше півріччя - 628,5 млн грн.
Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.09.2022 - 14,72%. За 2021 рік Райффайзен Банк звітував про прибуток 4,86 млрд грн (за 2020 рік - 4,07 млрд грн, за 2019 рік - 4,75 млрд грн).
Yuri_Z
 
Повідомлень: 473
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 14:33

ux.ua

трохи оптимізму:
https://hkar.ru/16LYs
Yuri_Z
 
Повідомлень: 473
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:16

  Yuri_Z написав:трохи оптимізму:
https://hkar.ru/16LYs


і ще мега-супер-ліквідності на УБ :) (за 25е, вчора)

https://prnt.sc/L4x6C4OhfiCg

1 акція, КАРЛ!!!

PS
Давайте поміркуємо
як це трапилось, що хтось купив (чи продав) аж 1 акцію KER за 202 гривні
FF/tradernet в ауті, якщо подавати заявку то комісія за таке чудо буде мін. 200 грн (або 2000 якщо через Укргаз!)
відповідно .. постає питання
greenozon
 
Повідомлень: 14336
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1339 раз.
 
Профіль
1
1
2
  #<1 ... 2511251225132514>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 93133
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1902)
26.10.2022 16:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.