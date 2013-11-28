Ідеї: портфель

Мінфін розмістив шестимісячні ОВДП у гривні під 14% на 3,72 млрд грн та півторарічні гривневі облігації на 1,92 млрд грн під 18,5% річних. За підсумками обох цих аукціонів було задоволено обидві подані на кожен з них заявки.
За восемь месяцев 2022 года украинские банки получили прибыли на 7,9 млрд грн, что в 5 раз меньше, чем за соответствующий период годом ранее. Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными “Опендатабот”. Отмечается, что 42 банка за указанный период получили прибыль в 23,9 млрд грн, а 26 — убытки в размере 16 млрд грн. В настоящее время убыточными являются 38% учреждений.
Considering international sanctions and regulations, we must implement further restrictions for some clients. In order for us to continue to serve your account, please provide a Proof of Residence document (e.g., utility bill or bank statement) that confirms that you are not a resident of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson or Zaporizhia Areas.
Considering international sanctions and regulations, we must implement further restrictions for some clients. In order for us to continue to serve your account, please provide a Proof of Residence document (e.g., utility bill or bank statement) that confirms that you are not a resident of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson or Zaporizhia Areas.
Considering international sanctions and regulations, we must implement further restrictions for some clients. In order for us to continue to serve your account, please provide a Proof of Residence document (e.g., utility bill or bank statement) that confirms that you are not a resident of Crimea, Donetsk, Luhansk, Kherson or Zaporizhia Areas.
отакої....
а что против резидентов Запорожской области уже есть какие-то санкции? ИБ вроде ничо такого накатайте кляузу в https://www.cysec.gov.cy/
21.09.2022 Госпсуд м. Києва задовольнив позов "Центренерго" до держпідприємства "Енергоринок" (у справі №910/3012/20) та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,74 млрд грн заборгованості за продану електроенергію (в 2015, 2017, 2019 роках).
ОТП Банк за січень-вересень звітує про збиток 16,7 млн грн. ПУМБ за січень-вересень декларує прибуток 48 млн грн. Ощадбанк за січень-вересень декларує прибуток 2,71 млрд грн. Укрсиббанк за січень-вересень декларує прибуток 2,1 млрд грн.
Райффайзен Банк за січень-серпень декларує прибуток 1,87 млрд грн (за цей же період минулого року - 3,23 млрд грн). Прибуток банку за серпень становив 268 млн грн, за липень - 976,5 млн грн, за перше півріччя - 628,5 млн грн. Заявлений показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.09.2022 - 14,72%. За 2021 рік Райффайзен Банк звітував про прибуток 4,86 млрд грн (за 2020 рік - 4,07 млрд грн, за 2019 рік - 4,75 млрд грн).
PS Давайте поміркуємо як це трапилось, що хтось купив (чи продав) аж 1 акцію KER за 202 гривні FF/tradernet в ауті, якщо подавати заявку то комісія за таке чудо буде мін. 200 грн (або 2000 якщо через Укргаз!) відповідно .. постає питання