Ідеї: портфель

greenozon Може хтось рахунок вирішив закрити, адже деякi брокери мають мінімальну комісію за місяць. Ось так вийшло краще для нього.
... Ось як закінчитися війна, тодi й вистрілить УБ "будь здоровий!"
Зараз газові сховища в Європі під 95%, газ і надалі падатиме в ціні, від срашки впали обсяги з 40% всього обсягу до 7% в в Европу. А вчора читав новину, що саудити збільшили надходження нафти до Європи вдвічі. До весни у срашки буде вже круте піке... А поки що тримаємось.
ЧАО “Авдеевский коксохимический завод” (АКХЗ), входящее в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест” и находящееся в режиме холодной консервации с мая текущего года, можно будет восстановить через 8-10 месяцев интенсивных ремонтов, считает и. о. генерального директора предприятия Юрий Кциненко.
Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода Павлу Бойко в качестве компенсации за разницу в стоимости акций предприятия.