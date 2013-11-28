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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 15:45

greenozon Може хтось рахунок вирішив закрити, адже деякi брокери мають мінімальну комісію за місяць. Ось так вийшло краще для нього.

... Ось як закінчитися війна, тодi й вистрілить УБ "будь здоровий!"

Зараз газові сховища в Європі під 95%, газ і надалі падатиме в ціні, від срашки впали обсяги з 40% всього обсягу до 7% в в Европу. А вчора читав новину, що саудити збільшили надходження нафти до Європи вдвічі. До весни у срашки буде вже круте піке...
А поки що тримаємось.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 16:22

ЧАО “Авдеевский коксохимический завод” (АКХЗ), входящее в горно-металлургическую монополию Рината Ахметова “Метинвест” и находящееся в режиме холодной консервации с мая текущего года, можно будет восстановить через 8-10 месяцев интенсивных ремонтов, считает и. о. генерального директора предприятия Юрий Кциненко.

Верховный суд обязал “Метинвест” Рината Ахметова выплатить $1,5 млн миноритарному акционеру Авдеевского коксохимического завода Павлу Бойко в качестве компенсации за разницу в стоимости акций предприятия.

https://hkar.ru/16M1A
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 жов, 2022 18:46

Україна націоналізує Альфа-Банк за одну гривню.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 475
З нами з: 18.06.18
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