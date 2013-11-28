Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:56
Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.
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Yuri_Z
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:34
Yuri_Z написав:
Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.
як це було пораховано цікаво
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greenozon
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