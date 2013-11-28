RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2512251325142515

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:56

ахтунг!

Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 483
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:34

  Yuri_Z написав:
Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.


як це було пораховано цікаво
greenozon
 
Повідомлень: 14349
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:45

  greenozon написав:як це було пораховано цікаво

"...Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев".

Якщо так цікаво, то можеш написати йому в телегу і запитати
Yuri_Z
 
Повідомлень: 483
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:47

  Yuri_Z написав:
  greenozon написав:як це було пораховано цікаво

"...Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев".

Якщо так цікаво, то можеш написати йому в телегу і запитати


писати щипачу качок? не смішіть тапки моєї бабусі :x

https://prnt.sc/Ok_oCexBi6AU
greenozon
 
Повідомлень: 14349
З нами з: 01.06.14
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:58

greenozon
190 млн.$ це десь 10% * 300 робочих днів. (шість робочих) = 570 млрд.$
України — 40-та у світі за розміром ВВП за ПКС — 588 мільярдів доларів США. Бинго!
Якщо п'ять робочих днів, то це десь 12,5% втрачаємо через це.
Yuri_Z
 
Повідомлень: 483
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:05

Msich

Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

Потрапив дід на повну. Що ж тобі не влаштовувала, старий ідіот?!
Yuri_Z
 
Повідомлень: 483
З нами з: 18.06.18
Подякував: 50 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2512251325142515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 93289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.