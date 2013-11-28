Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 31 жов, 2022 16:56
Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.
Yuri_Z
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Додано: Пон 31 жов, 2022 17:34
Yuri_Z написав:
Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.
як це було пораховано цікаво
greenozon
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:45
greenozon написав:
як це було пораховано цікаво
"...Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев".
Якщо так цікаво, то можеш написати йому в телегу і запитати
Yuri_Z
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:47
Yuri_Z написав: greenozon написав:
як це було пораховано цікаво
"...Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев".
Якщо так цікаво, то можеш написати йому в телегу і запитати
писати щипачу качок? не смішіть тапки моєї бабусі
https://prnt.sc/Ok_oCexBi6AU
greenozon
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Додано: Пон 31 жов, 2022 21:58
greenozon 190 млн.$ це десь 10% * 300 робочих днів. (шість робочих) = 570 млрд.$ України — 40-та у світі за розміром ВВП за ПКС — 588 мільярдів доларів США. Бинго! Якщо п'ять робочих днів, то це десь 12,5% втрачаємо через це.
Yuri_Z
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Додано: Пон 31 жов, 2022 22:05
Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор
Потрапив дід на повну. Що ж тобі не влаштовувала, старий ідіот?!
Yuri_Z
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Додано: Вів 01 лис, 2022 13:59
Подивився на УБ американські компанії.
Закрили лавочку, у вересні скинули/перегнали великі обсяги та поки все.
GOOGL (09.09.22) 33,4 млн., FB (26.08.22) 17,3 млн., AMZN (06.09.22) 38,3 млн., AAPL (07.09.22) 46,4 млн., MSFT (08.09.22) 36,7 млн., QUALCOMM (28.09.22) 5 млн., PepsiCo (30.08.22) 6,2 млн. на NFLX не змогли знайти покупця та TSLA залишили собі..?
http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx
Хтось собі щось купував із іноземних компаній?
Yuri_Z
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