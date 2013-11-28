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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 16:56

ахтунг!

Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 17:34

  Yuri_Z написав:
Повітряні тривоги коштують українській економіці 7,5 млрд. гривень (бл. 187,5 млн. $) на день.


як це було пораховано цікаво
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:45

  greenozon написав:як це було пораховано цікаво

"...Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев".

Якщо так цікаво, то можеш написати йому в телегу і запитати
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:47

  Yuri_Z написав:
  greenozon написав:як це було пораховано цікаво

"...Про це голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев".

Якщо так цікаво, то можеш написати йому в телегу і запитати


писати щипачу качок? не смішіть тапки моєї бабусі :x

https://prnt.sc/Ok_oCexBi6AU
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 21:58

greenozon
190 млн.$ це десь 10% * 300 робочих днів. (шість робочих) = 570 млрд.$
України — 40-та у світі за розміром ВВП за ПКС — 588 мільярдів доларів США. Бинго!
Якщо п'ять робочих днів, то це десь 12,5% втрачаємо через це.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 жов, 2022 22:05

Msich

Богуслаев в начале войны саботировал передачу ВСУ вертолетов – генпрокурор

Потрапив дід на повну. Що ж тобі не влаштовувала, старий ідіот?!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2022 13:59

Подивився на УБ американські компанії.
Закрили лавочку, у вересні скинули/перегнали великі обсяги та поки все.
GOOGL (09.09.22) 33,4 млн., FB (26.08.22) 17,3 млн., AMZN (06.09.22) 38,3 млн., AAPL (07.09.22) 46,4 млн., MSFT (08.09.22) 36,7 млн., QUALCOMM (28.09.22) 5 млн., PepsiCo (30.08.22) 6,2 млн. на NFLX не змогли знайти покупця та TSLA залишили собі..?
http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx

Хтось собі щось купував із іноземних компаній?
Yuri_Z
 
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