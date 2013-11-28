Ідеї: портфель

greenozon 190 млн.$ це десь 10% * 300 робочих днів. (шість робочих) = 570 млрд.$ України — 40-та у світі за розміром ВВП за ПКС — 588 мільярдів доларів США. Бинго! Якщо п'ять робочих днів, то це десь 12,5% втрачаємо через це.
Подивився на УБ американські компанії. Закрили лавочку, у вересні скинули/перегнали великі обсяги та поки все. GOOGL (09.09.22) 33,4 млн., FB (26.08.22) 17,3 млн., AMZN (06.09.22) 38,3 млн., AAPL (07.09.22) 46,4 млн., MSFT (08.09.22) 36,7 млн., QUALCOMM (28.09.22) 5 млн., PepsiCo (30.08.22) 6,2 млн. на NFLX не змогли знайти покупця та TSLA залишили собі..? http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx
Yuri_Z написав:Подивився на УБ американські компанії. Закрили лавочку, у вересні скинули/перегнали великі обсяги та поки все. GOOGL (09.09.22) 33,4 млн., FB (26.08.22) 17,3 млн., AMZN (06.09.22) 38,3 млн., AAPL (07.09.22) 46,4 млн., MSFT (08.09.22) 36,7 млн., QUALCOMM (28.09.22) 5 млн., PepsiCo (30.08.22) 6,2 млн. на NFLX не змогли знайти покупця та TSLA залишили собі..? http://www.ux.ua/ua/marketdata/marketresults.aspx