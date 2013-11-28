Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 лис, 2022 08:30
вчера фрс признала, что мягкой посадки экономики не будет и цены на недвигу пузырь
nekefer
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Додано: Чет 03 лис, 2022 09:54
ФРС США ПІДВИЩИЛА СТАВКИ ЩЕ НА 0,75 В.П. - ДО 3,75-4,00%, ЦЕ МАКСИМУМ З 2008 РОКУ.
На рахунок житла, то не читав. Але, в будь-якому випадку буде падати
Привіт, а во що Ви зараз інвестуєте?
Yuri_Z
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Додано: Чет 03 лис, 2022 11:47
... Сама приватизація відбулась за всіма "канонами" 90-х років, з грубими порушеннями у формуванні комісій з приватизації, сумнівною інвентаризацією та оцінкою майна підприємства. У підсумку виробництво оцінили у 218 млрд карбованців, або 12,5 млн дол за курсом 1994 року. Саме на таку суму перейменоване у ВАТ "Мотор Січ" підприємство випустило акцій. Як пізніше встановить аудит, ця ціна була заниженою в 30 разів, через що держава отримала збитків на 18,3 млрд грн в теперішніх цінах.
https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... /3/693392/
Yuri_Z
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Додано: Чет 03 лис, 2022 16:18
Банк Англії на засіданні 2 листопада підвищив ключову ставку на 0,75 п.п. до 3%.
Yuri_Z
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Додано: Чет 03 лис, 2022 21:00
Yuri_Z написав:
ФРС США ПІДВИЩИЛА СТАВКИ ЩЕ НА 0,75 В.П. - ДО 3,75-4,00%, ЦЕ МАКСИМУМ З 2008 РОКУ.
На рахунок житла, то не читав. Але, в будь-якому випадку буде падати
Привіт, а во що Ви зараз інвестуєте?
Купив на рік облігації в фунті, через рік очікую що фунт відіграє своє і на відсотки по самим облігаціям.
adj
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