Ідеї: портфель

... Сама приватизація відбулась за всіма "канонами" 90-х років, з грубими порушеннями у формуванні комісій з приватизації, сумнівною інвентаризацією та оцінкою майна підприємства. У підсумку виробництво оцінили у 218 млрд карбованців, або 12,5 млн дол за курсом 1994 року. Саме на таку суму перейменоване у ВАТ "Мотор Січ" підприємство випустило акцій. Як пізніше встановить аудит, ця ціна була заниженою в 30 разів, через що держава отримала збитків на 18,3 млрд грн в теперішніх цінах.
ФРС США ПІДВИЩИЛА СТАВКИ ЩЕ НА 0,75 В.П. - ДО 3,75-4,00%, ЦЕ МАКСИМУМ З 2008 РОКУ.
На рахунок житла, то не читав. Але, в будь-якому випадку буде падати
Привіт, а во що Ви зараз інвестуєте?
Купив на рік облігації в фунті, через рік очікую що фунт відіграє своє і на відсотки по самим облігаціям.
На этой неделе вышел из SHEL по 25,20(курс фунта=1.13 дол),(покупал бумаги июнь2021 по 14,0 при курсе фунта=1,42). Планирую пока держать фунт, думаю укрепится! Дай бог выгоним Русню... и война когда нибудь закончится- буду вкладываться в Ферэкспо. Фунтик для этого пригодится. Пока продолжаю подгребать Нашу рябу. На этой неделе отхватил по 2,81! Средняя 4,26