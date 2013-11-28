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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2514251525162517

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:42

невже яхти закінчились?? :)

https://usm.media/glava-mhp-prodal-dve- ... -mln-evro/
greenozon
 
Повідомлень: 14361
З нами з: 01.06.14
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Модератори: Ірина_, Модератор

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