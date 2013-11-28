Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 05 лис, 2022 20:42
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greenozon
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Додано: Пон 07 лис, 2022 11:47
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VitaliyN
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Додано: Пон 07 лис, 2022 11:57
всем акционерам спасибо.
все свободны
все безвозмездно отдают акции
дальше что? ОВГЗ?
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Олежан
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Додано: Пон 07 лис, 2022 13:20
VitaliyN написав:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/7/693528/
Если это то, о чем я думаю...
То Укрнафта- ФСЁ!
А кто-то видел само решение?
Это касается всех миноритариев или доли Бени?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 13:43
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DmitryZP
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Додано: Пон 07 лис, 2022 13:58
Цікаво що скажуть своїм інвесторам фонди Універа, ОТП Капітал, Кінто і інші...
А ще є такі як недержавні пенсійні фонди
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DmitryZP
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Додано: Пон 07 лис, 2022 14:10
DmitryZP написав:
Цікаво що скажуть своїм інвесторам фонди Універа, ОТП Капітал, Кінто і інші...
А ще є такі як недержавні пенсійні фонди
євробонды заморозили и не факт что разморозят
акции - отняли
добить тех кто не добит - вот решение
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Додано: Пон 07 лис, 2022 14:25
Кінто класичнийhttps://kinto.com/funds/81/portfolio
МоторСіч 3.8 млн грн
Укрнафта 1.8 млн грн
З 17 млн списано 5.6 млн
Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"https://kinto.com/funds/1611/portfolio4
Отут чиста вартісь активів 57 млн, згідно зі звітами нафтогазова галузь 8%
Тобто якщо це тільки Укрнафта, маємо списання 4.5 млн грн з рахунків пенсійного фонду....
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DmitryZP
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:01
НКЦПФР прийняв тільки рішення провести операції по списанню, але ж має бути рішення про націоналізацію.
РНБО?
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:26
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