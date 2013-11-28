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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2514251525162517

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:42

невже яхти закінчились?? :)

https://usm.media/glava-mhp-prodal-dve- ... -mln-evro/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:47

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/7/693528/
Если это то, о чем я думаю...
То Укрнафта- ФСЁ!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 11:57

Re: Ідеї: портфель

всем акционерам спасибо.
все свободны
все безвозмездно отдают акции

дальше что? ОВГЗ?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:20

  VitaliyN написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/11/7/693528/
Если это то, о чем я думаю...
То Укрнафта- ФСЁ!


А кто-то видел само решение?
Это касается всех миноритариев или доли Бени?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:43

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https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13214900

Універ вже повідомив що списав бумаги
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 13:58

Цікаво що скажуть своїм інвесторам фонди Універа, ОТП Капітал, Кінто і інші...
А ще є такі як недержавні пенсійні фонди
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:10

  DmitryZP написав:Цікаво що скажуть своїм інвесторам фонди Універа, ОТП Капітал, Кінто і інші...
А ще є такі як недержавні пенсійні фонди

євробонды заморозили и не факт что разморозят
акции - отняли

добить тех кто не добит - вот решение
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 14:25

Кінто класичний
https://kinto.com/funds/81/portfolio

МоторСіч 3.8 млн грн
Укрнафта 1.8 млн грн

З 17 млн списано 5.6 млн


Відкритий пенсійний фонд "Соціальний стандарт"
https://kinto.com/funds/1611/portfolio4

Отут чиста вартісь активів 57 млн, згідно зі звітами нафтогазова галузь 8%
Тобто якщо це тільки Укрнафта, маємо списання 4.5 млн грн з рахунків пенсійного фонду....
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:01

  DmitryZP написав:BuySell

https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=13214900

Універ вже повідомив що списав бумаги


НКЦПФР прийняв тільки рішення провести операції по списанню, але ж має бути рішення про націоналізацію.
РНБО?
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:26

Re: Ідеї: портфель

https://biz.ligazakon.net/news/215192_u ... t-derzhavi
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