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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2515251625172518

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:38

BuySell

У рішенні є порядок компенсації, яка здійснюватиметься за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом державного бюджету.


тобто таки не списують в нуль... вже краще
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:50

  DmitryZP написав:BuySell

У рішенні є порядок компенсації, яка здійснюватиметься за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом державного бюджету.


тобто таки не списують в нуль... вже краще


5 бюджетних періодів... можна сказати, шо "в нуль".
Але ж якщо по Закону, то потрібно і Бєнє виплачувати. Питання: нахрєна це було все?
BuySell
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:00

  BuySell написав:5 бюджетних періодів... можна сказати, шо "в нуль".
Але ж якщо по Закону, то потрібно і Бєнє виплачувати. Питання: нахрєна це було все?

:lol: :lol: :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:04

  Олежан написав:всем акционерам спасибо.
все свободны
все безвозмездно отдают акции

дальше что? ОВГЗ?

5 дней назад погашение было согласно графика, 5 дней, совпадение? :D
nekefer
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