Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 лис, 2022 15:38
BuySell
У рішенні є порядок компенсації, яка здійснюватиметься за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом державного бюджету.
тобто таки не списують в нуль... вже краще
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Додано: Пон 07 лис, 2022 15:50
DmitryZP написав:BuySell
У рішенні є порядок компенсації, яка здійснюватиметься за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом державного бюджету.
тобто таки не списують в нуль... вже краще
5 бюджетних періодів... можна сказати, шо "в нуль".
Але ж якщо по Закону, то потрібно і Бєнє виплачувати. Питання: нахрєна це було все?
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BuySell
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:00
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Додано: Пон 07 лис, 2022 17:04
Олежан написав:
всем акционерам спасибо.
все свободны
все безвозмездно отдают акции
дальше что? ОВГЗ?
5 дней назад погашение было согласно графика, 5 дней, совпадение?
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