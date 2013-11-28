RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2515251625172518

Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:38

BuySell

У рішенні є порядок компенсації, яка здійснюватиметься за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом державного бюджету.


тобто таки не списують в нуль... вже краще
DmitryZP
 
Повідомлень: 4134
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 15:50

  DmitryZP написав:BuySell

У рішенні є порядок компенсації, яка здійснюватиметься за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом державного бюджету.


тобто таки не списують в нуль... вже краще


5 бюджетних періодів... можна сказати, шо "в нуль".
Але ж якщо по Закону, то потрібно і Бєнє виплачувати. Питання: нахрєна це було все?
BuySell
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 12.11.13
Подякував: 166 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:00

  BuySell написав:5 бюджетних періодів... можна сказати, шо "в нуль".
Але ж якщо по Закону, то потрібно і Бєнє виплачувати. Питання: нахрєна це було все?

:lol: :lol: :lol:
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 24.10.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 17:04

  Олежан написав:всем акционерам спасибо.
все свободны
все безвозмездно отдают акции

дальше что? ОВГЗ?

5 дней назад погашение было согласно графика, 5 дней, совпадение? :D
nekefer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 24.10.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:45

  DmitryZP написав:BuySell

У рішенні є порядок компенсації, яка здійснюватиметься за примусово відчужене майно в умовах правового режиму воєнного стану з наступним повним відшкодуванням його вартості протягом п'яти наступних бюджетних періодів, правового режиму надзвичайного стану - протягом одного наступного бюджетного періоду після скасування правового режиму воєнного чи надзвичайного стану коштом державного бюджету.


тобто таки не списують в нуль... вже краще

вся история фондового рынка говорит, что в ноль.
компенсация минорам - последний приоритет, который будет в каком-либо бюджете, тем более учитывая войну и ее последствия
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33463
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2319 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 18:52

Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.
San
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33463
З нами з: 08.04.08
Подякував: 2319 раз.
Подякували: 2579 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:27

Петиция против реприхватизации

Кто-то может создать петицию президенту об этой принудительной реприхватизации? Хотя бы такой протест проведем
vitecugc
 
Повідомлень: 48
З нами з: 21.01.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 19:44

Військовий комунізм на фондовому ринку

Чим небезпечна експропріація акцій "Мотор Січі" та "Укрнафти" і чи мала держава можливість забрати активи без шкоди для інвестиційного клімату?

Україна знову зробила подарунок інвесторам. Раптом, під прикриттям воєнного стану, держава Україна просто взяла і забрала всі акції "Мотор Січі" та "Укрнафти", які є в обігу.
Просто ви думали, що у вас є щось, а потім раз, одного чудового ранку, у вас цього не стало. Просто тому, що так вам і треба, буржую.
Воєнний комунізм — найкращий спосіб створити інвестиційний клімат у країні. Приходьте інвестори.
Поки що не зрозуміло, чи компенсуватимуть щось попереднім власникам.
Так, звичайно, спочатку приємно, що, судячи з усього, у Коломойського забрали 42% акцій "Укрнафти".

Довго не могли придумати, що з ним зробити, як з ним розлучитись, а тут раптом взяли і забрали. З усією своєю пролетарською ненавистю.
Але біда. Що робити зі святим правом приватної власності? Навіть якщо це приватна власність олігарха. Як завжди, є простий шлях та складний шлях.
Складний – через суди, вигравши суд у Лондоні, забрати у нього акції "Укрнафти" як компенсацію за ПриватБанк. Довго, нудно. Але ж законно.

А є найпростіший шлях – реквізувати. Забрати не тому, що це Коломойського, а просто тому, що можуть забрати чи вирішили, що можна забрати, адже війна.
І у Коломойського забрати, і у Васі Пупкіна. Із ризиком програти потім суд і залишитись ще винним олігарху. І головне, щоб як із облгазами Фірташа не вийшло. Коли забрати їх у Фірташа забрали, а керують все одно його люди.
І якщо люди Коломойського залишаться біля керма "Укрнафти", то він навіть не нічого втратить. Він завжди сидів на потоках, а не створював капіталізацію.
І ще момент. Можуть забрати не безплатно. Можуть заплатити. Поки не зрозуміло, платитимуть чи не будуть і скільки платитимуть, якщо будуть.
І ось тут питання. Чи має держава зайві гроші, щоб викупити у Коломойського "Укрнафту"? І за якою ціною це робитиметься? І чи не буде Коломойський у такому разі дуже вдячний державі Україна?

Фішка в тому, що, на відміну від націоналізації ПриватБанку, така форма націоналізації не дозволяє розділити міноритарних акціонерів та Коломойського.
Тобто або Коломойський отримає компенсацію так ніби він звичайний Вася Пупкін, або будь-який приватний інвестор отримає дулю.
Але справа навіть не в Коломойському. Справа в тому, що акціонерами "Укрнафти", та й "Мотор Січі", були не лише олігархи та колаборанти. Там було багато маленьких українських інвесторів. І навіть були іноземні інвестори.
І ось їм одного прекрасного дня сказали "було ваше, стало наше". І додали "а взагалі ми тут збираємося розвивати фондовий ринок, ви ж знаєте?
Скоро робитимемо IPO. Приходьте, будь ласка, інвестуйте в Україну. Ми ще й пенсійну систему хочемо розвивати, інвестиційну складову…".
Як ви вважаєте, що скажуть інвестори, у яких тупо забрали їхню власність? Чи прийдуть вони знов інвестувати. Чи вирішать, що Україна – це та сама Венесуела у профіль?

І ще питання – а навіщо? Історія з "Мотор Січчю" – це окрема історія. Але й там була логіка лише забрати акції у Богуслаєва, а не чіпати простих українців, які мають у власності акції.
Але навіщо забирати акції "Укрнафти" в той момент, коли держава й так там має більшість. Понад 50%.
І якщо вже вирішили, що це вкрай важливо контролювати "Укрнафту" у зв'язку з енергетичною безпекою країни, те, що заважає керувати компанією, особливо в умовах воєнного часу, коли можна просто завести свій менеджмент.
Найважливіше – принцип. Приватна власність в успішних країнах – святе. Це наріжний камінь.
А якщо ви йдете шляхом свавілля, то виходить тільки бідна країна. Без інвестиційного клімату І без інвестицій. (Сергій Фурса)

https://www.facebook.com/sergey.fursa/p ... iEd6Vq8bil
Yuri_Z
 
Повідомлень: 491
З нами з: 18.06.18
Подякував: 52 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:03

Более тупого решения просто трудно представить.

У меня уже списали акции.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38534
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 11877 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 07 лис, 2022 23:18

У меня, как и у многих я думаю просто нет слов. Кто не умеет ничего создавать, хорошо умеет делить и отнимать, как было сказано это не национализация, а временная экспроприация на время военного положения для более эффективного управления. Далее должен быть или возврат собственнику или скорее всего какая-то компенсация.
Это ещё раз подтверждает тот факт, что инвестиции в этой стране не имеют никакого смысла, в частности в такие активы как эмитенты.
Такое ощущение,что имеем дело не с топ менеджментом, а с лисой Алисой и котом Базилио, а мы в роли Буратино
ujin_lord
 
Повідомлень: 624
З нами з: 27.05.13
Подякував: 19 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2515251625172518
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 93347
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.