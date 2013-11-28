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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Что будет стоит дороже к 10.11.2022?

Ідеї: портфель 2.1 5 32
MHPC по 225
28%
9
UNAF по 295
38%
12
CEEN по 8,4
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:48

Re: Ідеї: портфель

Инвестиции это трипл би и выше.
У Украины такого кредитного рейтинга небыло.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 01:19

Предполагаю, что в *следующие правильные решения* войдет КВСЗ !
Подходит по многим параметрам.
1.Практически стоит, огласят что государство что-то будет делать. Тем более понтоны предприятие когда-то при союзе делало. Да и еще котельная заводская пол Кременчуга обеспечивает отоплением и горячей водой. Чем не стратегическое предприятие???
2.25%капитала Гамзалова, хоть и переданы акции АРМА - это для всех как тряпка красная для быка.
3. Да и сам Приходько если не пророссийский, то точно не проукраинский деятель.
Готовьтесь! Я уже готов...
VitaliyN
 
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