Инвестиции это трипл би и выше.
У Украины такого кредитного рейтинга небыло.
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 00:48
Re: Ідеї: портфель
Инвестиции это трипл би и выше.
У Украины такого кредитного рейтинга небыло.
Додано: Вів 08 лис, 2022 01:19
Предполагаю, что в *следующие правильные решения* войдет КВСЗ !
Подходит по многим параметрам.
1.Практически стоит, огласят что государство что-то будет делать. Тем более понтоны предприятие когда-то при союзе делало. Да и еще котельная заводская пол Кременчуга обеспечивает отоплением и горячей водой. Чем не стратегическое предприятие???
2.25%капитала Гамзалова, хоть и переданы акции АРМА - это для всех как тряпка красная для быка.
3. Да и сам Приходько если не пророссийский, то точно не проукраинский деятель.
Готовьтесь! Я уже готов...
Додано: Вів 08 лис, 2022 02:41
Додано: Вів 08 лис, 2022 06:10
Всем привет. Я думаю решение будет найдено, просто сейчас об этом не подумали.
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:21
Додано: Вів 08 лис, 2022 09:41
Re: Ідеї: портфель
Зеленський не виключає нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави
Додано: Вів 08 лис, 2022 10:25
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:03
Додано: Вів 08 лис, 2022 14:26
Олежан
З таким самим успіхом, можна поміняти місцями "ФР" на "Україну".
Тепер питання до тебе: А що ти тоді ще тут робиш?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|