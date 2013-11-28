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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 5
Інвесторам дадуть фігу
20%
1
Акціонерам компенсують по ринку
60%
3
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
1
Віддадуть назад через пару років
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 00:48

Re: Ідеї: портфель

Инвестиции это трипл би и выше.
У Украины такого кредитного рейтинга небыло.
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 01:19

Предполагаю, что в *следующие правильные решения* войдет КВСЗ !
Подходит по многим параметрам.
1.Практически стоит, огласят что государство что-то будет делать. Тем более понтоны предприятие когда-то при союзе делало. Да и еще котельная заводская пол Кременчуга обеспечивает отоплением и горячей водой. Чем не стратегическое предприятие???
2.25%капитала Гамзалова, хоть и переданы акции АРМА - это для всех как тряпка красная для быка.
3. Да и сам Приходько если не пророссийский, то точно не проукраинский деятель.
Готовьтесь! Я уже готов...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 02:41

  San написав:Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.

Sun я буду скучать.
Йопт
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 06:10

Всем привет. Я думаю решение будет найдено, просто сейчас об этом не подумали.
Good Kid
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:21

  Good Kid написав:Всем привет. Я думаю решение будет найдено, просто сейчас об этом не подумали.


перше відрубають голову а потім придумають :)

PS 5 бюджетних періодів це 5 років? за такий час гривня знеціниться в порох
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 09:41

Re: Ідеї: портфель

Зеленський не виключає нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави
https://interfax.com.ua/news/general/870690.html
adj
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 10:25

  VitaliyN написав:Предполагаю, что в *следующие правильные решения* войдет КВСЗ !

скорее ДТЭК
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:03

  San написав:Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.

ты все это время верил в ФР?
наивный...
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 14:26

Олежан
З таким самим успіхом, можна поміняти місцями "ФР" на "Україну".
Тепер питання до тебе: А що ти тоді ще тут робиш?
Yuri_Z
 
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