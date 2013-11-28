Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 00:48
Инвестиции это трипл би и выше.
У Украины такого кредитного рейтинга небыло.
St/2
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Додано: Вів 08 лис, 2022 01:19
Предполагаю, что в *следующие правильные решения* войдет КВСЗ !
Подходит по многим параметрам. 1.Практически стоит, огласят что государство что-то будет делать. Тем более понтоны предприятие когда-то при союзе делало. Да и еще котельная заводская пол Кременчуга обеспечивает отоплением и горячей водой. Чем не стратегическое предприятие??? 2.25%капитала Гамзалова, хоть и переданы акции АРМА - это для всех как тряпка красная для быка. 3. Да и сам Приходько если не пророссийский, то точно не проукраинский деятель. Готовьтесь! Я уже готов...
VitaliyN
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Додано: Вів 08 лис, 2022 02:41
San написав:
Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.
Sun я буду скучать.
Йопт
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Додано: Вів 08 лис, 2022 06:10
Всем привет. Я думаю решение будет найдено, просто сейчас об этом не подумали.
Good Kid
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Додано: Вів 08 лис, 2022 09:21
Good Kid написав:
Всем привет. Я думаю решение будет найдено, просто сейчас об этом не подумали.
перше відрубають голову а потім придумають
PS 5 бюджетних періодів це 5 років? за такий час гривня знеціниться в порох
greenozon
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Додано: Вів 08 лис, 2022 09:41
Зеленський не виключає нових рішень щодо відчуження підприємств на користь держави
https://interfax.com.ua/news/general/870690.html
adj
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Додано: Вів 08 лис, 2022 10:25
VitaliyN написав:
Предполагаю, что в *следующие правильные решения* войдет КВСЗ !
скорее ДТЭК
user412
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Додано: Вів 08 лис, 2022 14:03
San написав:
Не знаю, что им дадут мои списанные акции, но Украина меня потеряла. Это не рашисты лишили меня моих активов, это сделала моя страна.
ты все это время верил в ФР?
наивный...
Олежан
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Додано: Вів 08 лис, 2022 14:26
Олежан З таким самим успіхом, можна поміняти місцями "ФР" на "Україну". Тепер питання до тебе: А що ти тоді ще тут робиш?
Yuri_Z
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Додано: Вів 08 лис, 2022 15:33
user412 написав: VitaliyN написав:
Предполагаю, что в *следующие правильные решения* войдет КВСЗ !
скорее ДТЭК
как я мог забыть про рыжего... Конечно!!! Само собой. И ГОКи в придачу
Он же, сука, у меня СевГОК забрал... Мне не так обидно будет!
VitaliyN
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