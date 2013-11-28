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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 5
Інвесторам дадуть фігу
20%
1
Акціонерам компенсують по ринку
60%
3
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
1
Віддадуть назад через пару років
0
0
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:42

  Yuri_Z написав:Олежан
З таким самим успіхом, можна поміняти місцями "ФР" на "Україну".
Тепер питання до тебе: А що ти тоді ще тут робиш?

вже не тут :mrgreen:
Украина хороша для спекуляций а не для инвестиций
не во время вышел - твои проблемы)
Олежан
 
Повідомлень: 837
З нами з: 01.12.20
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