Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 16:42
Yuri_Z написав:Олежан
З таким самим успіхом, можна поміняти місцями "ФР" на "Україну".
Тепер питання до тебе: А що ти тоді ще тут робиш?
вже не тут
Украина хороша для спекуляций а не для инвестиций
не во время вышел - твои проблемы)
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