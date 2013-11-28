Ідеї: портфель

вже не тут
Украина хороша для спекуляций а не для инвестиций
не во время вышел - твои проблемы)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 16:42
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:26
У "Теслі" стоїть якір на 192. Чи піде амфібія на дно...?
Біткоїн мінус 12% (18200)... а вже мінус 13%. Чи піде на 13 тис.?!
Додано: Вів 08 лис, 2022 21:33
... Америка сьогодні пішла у мінус.
Біткоїн у моменті мінус 15,8%. Схоже, хтось брав на плечі... 16,99% Аааа
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