Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 лис, 2022 16:42
Yuri_Z написав:Олежан
З таким самим успіхом, можна поміняти місцями "ФР" на "Україну".
Тепер питання до тебе: А що ти тоді ще тут робиш?
вже не тут
Украина хороша для спекуляций а не для инвестиций
не во время вышел - твои проблемы)
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Олежан
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:26
У "Теслі" стоїть якір на 192. Чи піде амфібія на дно...?
Біткоїн мінус 12% (18200)... а вже мінус 13%. Чи піде на 13 тис.?!
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Yuri_Z
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:33
... Америка сьогодні пішла у мінус.
Біткоїн у моменті мінус 15,8%. Схоже, хтось брав на плечі... (16,99% було)
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Yuri_Z
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Додано: Вів 08 лис, 2022 21:50
Яке пожвавлення на гілці, правда привід для цього пожвавлення неприємний (((. А ще може бути TATM.
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bulldog-zp
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Додано: Вів 08 лис, 2022 22:10
Yuri_Z написав:
У "Теслі" стоїть якір на 192. Чи піде амфібія на дно...?
Біткоїн мінус 12% (18200)... а вже мінус 13%. Чи піде на 13 тис.?!
А золото пошло в рост
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Evgeny
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Додано: Сер 09 лис, 2022 01:55
Evgeny
так покупай!
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VitaliyN
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Додано: Сер 09 лис, 2022 02:10
bulldog-zp почему??? не приємний. война в странє. или ФСЕ забыли???
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Додано: Сер 09 лис, 2022 02:14
У кого забрали СевГок по 4,05 грн??? отзовитесь! хоть слезу пустите...
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