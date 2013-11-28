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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 14
Інвесторам дадуть фігу
43%
6
Акціонерам компенсують по ринку
29%
4
Віддадуть акції після закінчення війни
21%
3
Віддадуть назад через пару років
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 16:42

  Yuri_Z написав:Олежан
З таким самим успіхом, можна поміняти місцями "ФР" на "Україну".
Тепер питання до тебе: А що ти тоді ще тут робиш?

вже не тут :mrgreen:
Украина хороша для спекуляций а не для инвестиций
не во время вышел - твои проблемы)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:26

У "Теслі" стоїть якір на 192. Чи піде амфібія на дно...?
Біткоїн мінус 12% (18200)... а вже мінус 13%. Чи піде на 13 тис.?!
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:33

... Америка сьогодні пішла у мінус.
Біткоїн у моменті мінус 15,8%. Схоже, хтось брав на плечі... (16,99% було)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 21:50

Re: Ідеї: портфель

Яке пожвавлення на гілці, правда привід для цього пожвавлення неприємний (((. А ще може бути TATM.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Вів 08 лис, 2022 22:10

  Yuri_Z написав:У "Теслі" стоїть якір на 192. Чи піде амфібія на дно...?
Біткоїн мінус 12% (18200)... а вже мінус 13%. Чи піде на 13 тис.?!

А золото пошло в рост
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 01:55

Evgeny
так покупай!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 02:10

bulldog-zp почему??? не приємний. война в странє. или ФСЕ забыли???
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 02:14

У кого забрали СевГок по 4,05 грн??? отзовитесь! хоть слезу пустите...
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 10:35

Я! :(
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лис, 2022 22:42

Налітай – подешевшало!

META + 5,6% (101,2)
GOOG — 1,3% (87,7)
MSFT — 1,7% (225)
APPL — 3,1% (135,1)
AMZN — 3,5% (86,9)
TSLA — 6,0% (180)

Нафта за сьогодні мінус 3% (92,5 брент)
Біткоїн мінус 8,3% (16,660) ...
Yuri_Z
 
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