Ідеї: портфель

Cтали известны некоторые подробности недавней национализации активов олигарха Игоря Коломойского — пакетов акций “Укрнафты” и “Укртатнафты”.

“Первый день Игорь Валерьевич был в немом шоке. Кроме самого факта внезапного решения и схемы, по которой это провернули, его обескуражил тот факт, что автоматически произошла заморозка оборотных средств “Укрнафты” и “Укртатнафты”. Фактически в один день он лишился очень большой суммы”, — рассказывает источник из группы “Приват”.



Игорь Коломойский, по словам источника, держал эти деньги на счетах Айбокс Банка, старательно накапливая официальную сумму средств на случай, если НАБУ выдвинет ему подозрение и придётся вносить залог. По словам собеседника, Коломойский, который сейчас находится в разработке у НАБУ, опасается, что рано или поздно ему выпишут подозрение и установят рекордную миллиардную сумму залога.

“Осознавая эти риски, Коломойский умышленно накапливал эту сумму на счетах, чтобы можно было внести официально задекларированный доход”, — рассказывает источник.



Кроме того, по его словам, на балансе национализированный “Укрнафты” осталось более 500 заправок из 1600, принадлежащих Коломойскому по всей стране.

Напомним, что на днях решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в пользу государства были принудительно отчуждены акции стратегических предприятий, связанных с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Речь идет о решении НКЦБФР по изъятию акций ОАО “Укрнефть”, ОАО “Укртатнефть”, АО “Мотор Сич”, ЧАО “АвтоКрАЗ”, ЧАО “Запорожтрансформатор”.