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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2518251925202521 Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…? Ідеї: портфель 2 5 17 Інвесторам дадуть фігу 41% 7 Акціонерам компенсують по ринку 24% 4 Віддадуть акції після закінчення війни 29% 5 Віддадуть назад через пару років 6% 1 Всього голосів : 17 Додано: Чет 10 лис, 2022 12:32 Cтали известны некоторые подробности недавней национализации активов олигарха Игоря Коломойского — пакетов акций “Укрнафты” и “Укртатнафты”.

“Первый день Игорь Валерьевич был в немом шоке. Кроме самого факта внезапного решения и схемы, по которой это провернули, его обескуражил тот факт, что автоматически произошла заморозка оборотных средств “Укрнафты” и “Укртатнафты”. Фактически в один день он лишился очень большой суммы”, — рассказывает источник из группы “Приват”.



Игорь Коломойский, по словам источника, держал эти деньги на счетах Айбокс Банка, старательно накапливая официальную сумму средств на случай, если НАБУ выдвинет ему подозрение и придётся вносить залог. По словам собеседника, Коломойский, который сейчас находится в разработке у НАБУ, опасается, что рано или поздно ему выпишут подозрение и установят рекордную миллиардную сумму залога.

“Осознавая эти риски, Коломойский умышленно накапливал эту сумму на счетах, чтобы можно было внести официально задекларированный доход”, — рассказывает источник.



Кроме того, по его словам, на балансе национализированный “Укрнафты” осталось более 500 заправок из 1600, принадлежащих Коломойскому по всей стране.

Напомним, что на днях решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в пользу государства были принудительно отчуждены акции стратегических предприятий, связанных с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.

Речь идет о решении НКЦБФР по изъятию акций ОАО “Укрнефть”, ОАО “Укртатнефть”, АО “Мотор Сич”, ЧАО “АвтоКрАЗ”, ЧАО “Запорожтрансформатор”. Yuri_Z Повідомлень: 498 З нами з: 18.06.18 Подякував: 53 раз. Подякували: 87 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лис, 2022 19:20 Миллиардер Игорь Коломойский отказался комментировать ситуацию вокруг компании “Укрнафта”, активы которой отчуждены в собственность государства на период военного положения. Об этом он заявил в комментарии LB.



“Никаких комментариев и оценок до конца войны”, — сказал Коломойский.

greenozon Повідомлень: 14378 З нами з: 01.06.14 Подякував: 279 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:29 Investor_33 написав: joik написав: Укрнефть покупает только инсайдер , кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь. , кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.

Та да)) У меня свой "инсайд"...

1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться).

2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%)

3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.

4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать).

По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн.

Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит. Та да)) У меня свой "инсайд"...1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться).2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%)3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать).По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн.Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.





РІК пройшов

що сталось ніхто і в страшному сні не ЗМІГ передбачити... РІК пройшовщо сталось ніхто і в страшному сні не ЗМІГ передбачити... greenozon Повідомлень: 14378 З нами з: 01.06.14 Подякував: 279 раз. Подякували: 1338 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2518251925202521 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 93504

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