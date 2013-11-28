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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 17
Інвесторам дадуть фігу
41%
7
Акціонерам компенсують по ринку
24%
4
Віддадуть акції після закінчення війни
29%
5
Віддадуть назад через пару років
6%
1
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 12:32

Cтали известны некоторые подробности недавней национализации активов олигарха Игоря Коломойского — пакетов акций “Укрнафты” и “Укртатнафты”.
“Первый день Игорь Валерьевич был в немом шоке. Кроме самого факта внезапного решения и схемы, по которой это провернули, его обескуражил тот факт, что автоматически произошла заморозка оборотных средств “Укрнафты” и “Укртатнафты”. Фактически в один день он лишился очень большой суммы”, — рассказывает источник из группы “Приват”.

Игорь Коломойский, по словам источника, держал эти деньги на счетах Айбокс Банка, старательно накапливая официальную сумму средств на случай, если НАБУ выдвинет ему подозрение и придётся вносить залог. По словам собеседника, Коломойский, который сейчас находится в разработке у НАБУ, опасается, что рано или поздно ему выпишут подозрение и установят рекордную миллиардную сумму залога.
“Осознавая эти риски, Коломойский умышленно накапливал эту сумму на счетах, чтобы можно было внести официально задекларированный доход”, — рассказывает источник.

Кроме того, по его словам, на балансе национализированный “Укрнафты” осталось более 500 заправок из 1600, принадлежащих Коломойскому по всей стране.
Напомним, что на днях решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в пользу государства были принудительно отчуждены акции стратегических предприятий, связанных с бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.
Речь идет о решении НКЦБФР по изъятию акций ОАО “Укрнефть”, ОАО “Укртатнефть”, АО “Мотор Сич”, ЧАО “АвтоКрАЗ”, ЧАО “Запорожтрансформатор”.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:20

Миллиардер Игорь Коломойский отказался комментировать ситуацию вокруг компании “Укрнафта”, активы которой отчуждены в собственность государства на период военного положения. Об этом он заявил в комментарии LB.

“Никаких комментариев и оценок до конца войны”, — сказал Коломойский.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лис, 2022 09:29

  Investor_33 написав:
  joik написав:Укрнефть покупает только инсайдер, кто знает время и действие от осведомленных людей, а вот МХП и Кернел первые публичные компании в структуре акционерного капатала нехилые фонды, которых манипулированием отечественного заканодательства не обманешь.

Та да)) У меня свой "инсайд"...
1. Финрез на 2020й год (жду двд, не исключено что придётся судиться).
2. Финрез за 2021й год (при разделе активов надеюсь на двд не менее 50% а то и все 90-95%)
3. Основной доход унаф от продажи нефти ... если Нафтогаз заберет газовые активы то ЧП УНАФ не сильно уменьшится но будет делится уже на 27 млн акций а не на 54 млн.
4. Газ. Если что то перепадет от спорного газа - бонус (а может и не хилый бонус, смотря как беня сумеет порешать).
По чем там МХП на сегодня, офер 220грн ... УНАФ - 286грн.
Давайте через год (10.11.2022го) проверим кто там правильно обходил а кто нет, время рассудит.



РІК пройшов
що сталось ніхто і в страшному сні не ЗМІГ передбачити... :shock:
greenozon
 
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