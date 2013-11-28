Ідеї: портфель

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), на заседании в четверг приняла решение о передаче в правоохранительные органы результатов расследования на предмет нарушений законодательства о функционирования рынка электрической энергии со стороны ООО “Юнайтед Энерджи” и ЧАО “НЭК “Укрэнерго”

“Материалы расследования побуждают НКРЭКУ к их передаче в правоохранительные органы Украины для расследования действий (бездействия) должностных лиц ООО “Юнайтед Энерджи” и ЧАО “НЭК “Укрэнерго”, в результате которых образовался значительный объем отрицательного небаланса, сформирована значительная задолженность и не принято надлежащих мер по ее погашению”, — указано в обосновании комиссии к соответствующему постановлению.



Решение комиссии закреплено постановлением “О решении по результатам расследования, проведенного на основании постановления НКРЭКУ от 7 июля 2022 года №694”, которое вступило в действие в день его принятия.

Как сообщил в ходе заседания директор департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ярослав Зеленюк, основой претензий регулятора к “Юнайтед Энерджи” является формирование значительной задолженности за отрицательные небалансы электроэнергии перед “Укрэнерго”, в то время как НЭК со своей стороны не предприняла достаточных мер для недопущения подобной ситуации.

“В период с 11 февраля по 30 июня 2022 года данным субъектом (”Юнайтед Энерджи”) было допущено создание негативных балансов электроэнергии и неоплаты их стоимости. Было допущено существенную сумму задолженности более 1 миллиарда гривень. При этом выставленные счета “Укрэнерго” не были оплачены”, — пояснил Зеленюк.



При этом, по его словам, “Укрэнерго” не приняло должным образом мер в части своевременного предоставления преддефолтного и дефолтного статуса “Юнайтед Энерджи”, что в свою очередь позволило накопить негативные небалансы в существенном объеме и задолженности по ним.

В свою очередь, как сообщил комиссии директор по рыночным операциям “Укрэнерго” Никита Вишневский, компания предпринимала все возможные действия для недопущения возникновения долга со стороны “Юнайтед Энерджи”, а после того наработала совместно с НКРЭКУ пакет мер, которые частично делают невозможным повторение подобных ситуаций.

ООО “Юнайтед Энерджи”, которое СМИ связывают с бизнесвором Игорем Коломойским, зарегистрировано в Киеве в феврале 2018 года. Его владельцем указан Андрей Короткевич-Лещенко.